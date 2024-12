CNI revela otimismo dos empresários da construção para 2025

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quinta-feira (19) os resultados da Sondagem Indústria da Construção, que mostram otimismo entre os empresários do setor para 2025. Em dezembro, os indicadores de expectativa cresceram, com destaque para o nível de atividade, novos empreendimentos e número de empregados, que atingiram 53,8 pontos.

O índice de intenção de investimento também registrou crescimento, atingindo 45,9 pontos, 8,1 pontos acima da média histórica. No entanto, Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, alerta que fatores como a taxa de juros e a elevação de custos podem afetar o desempenho do setor no próximo ano.

Apesar do crescimento nos índices de expectativa, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Construção caiu de 53,8 para 51 pontos, refletindo uma confiança mais cautelosa. A pesquisa indicou uma piora na avaliação das condições atuais e das expectativas para o futuro.

Em relação à atividade do setor, o índice de evolução do nível de atividade registrou 49,7 pontos, superando a média histórica para o mês. A utilização da capacidade operacional caiu de 70% para 67%, mas ainda se manteve acima da média histórica de 64%. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 11 de dezembro, com a participação de 327 empresas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também