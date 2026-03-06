Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Brasil

CPI recorre ao STF contra suspensÃ£o da quebra de sigilos de empresa da famÃ­lia Toffoli

A comissÃ£o pede que Edson Fachin derrube decisÃ£o de Gilmar Mendes e redistribua o caso a outro ministro da Corte

06 marÃ§o 2026 - 08h50Sarah Chaves, com AgÃªncia Senado
Fabiano Contarato e Alessandro Vieira Fabiano Contarato e Alessandro Vieira   (Carlos Moura/AgÃªncia Senado)

A CPI do Crime Organizado pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a suspensão da decisão do ministro Gilmar Mendes que barrou a quebra de sigilos da empresa Maridt Participações, ligada a familiares do ministro Dias Toffoli. O pedido também inclui a redistribuição do processo a outro ministro da Corte, por sorteio.

Segundo a comissão, a decisão de Gilmar Mendes impede o avanço das investigações, já que a CPI havia aprovado a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa.

O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), afirmou que a medida compromete o funcionamento da comissão. Para ele, a decisão foi tomada dentro de um processo antigo e de forma inadequada.

“Com todo o respeito que tenho aos ministros e à Suprema Corte, não considero razoável que, em um mandado de segurança arquivado há quase três anos, seja concedido, de ofício, habeas corpus para pessoa jurídica”, disse o senador.

Contarato também argumentou que, sem instrumentos como a quebra de sigilos e a convocação de testemunhas, a CPI perde sua capacidade de investigação.

Em publicação nas redes sociais, o senador afirmou que a comissão não pretende recuar. Segundo ele, o recurso apresentado busca restabelecer a quebra de sigilos da empresa, que aparece nas investigações como possível ligação entre familiares do ministro Dias Toffoli e o empresário Daniel Vorcaro.

A polêmica começou quando a Maridt Participações entrou com pedido no STF utilizando um processo antigo: um mandado de segurança apresentado pela empresa Brasil Paralelo contra a CPI da Covid, em 2021. Gilmar Mendes aceitou o pedido e, no mesmo dia, suspendeu a quebra de sigilos aprovada pela CPI do Crime Organizado.

A comissão argumenta que a empresa não tem relação com o processo original e que o habeas corpus não pode ser usado para proteger pessoas jurídicas em investigações parlamentares.

 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Mês da mulher: SUS ganha teleatendimento para mulheres expostas à violência
Brasil
MÃªs da mulher: SUS ganha teleatendimento para mulheres expostas Ã  violÃªncia
Feminicídio está no centro da discussão do país
Brasil
Brasil pede Ã  OMS inclusÃ£o de CID de feminicÃ­dio
Ministro André Mendonça e Paulo Gonet - Arte: JD1
JustiÃ§a
Ministro AndrÃ© MendonÃ§a dÃ¡ 'ralo' na PGR apÃ³s Ã³rgÃ£o ignorar urgÃªncia na prisÃ£o de Vorcaro
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
PolÃ­cia
PF aponta corrupÃ§Ã£o na saÃºde de MacapÃ¡ e ministro do STF afasta prefeito
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
PolÃ­tica
Projeto que proÃ­be uso de dinheiro em espÃ©cie em transaÃ§Ãµes imobiliÃ¡rias avanÃ§a no Senado
Daniel Vorcaro, dono do banco Master
Brasil
Vorcaro mantinha estrutura de intimidaÃ§Ã£o de pessoas, cita ministro
Foto: Agência Gov
Brasil
Receita Federal anuncia no prÃ³ximo dia 16 as regras do Imposto de Renda 2026
A relatora do projeto que avalia o acordo, Tereza Cristina, e o presidente da CRE, Nelsinho Trad
Brasil
Senado acelera votaÃ§Ã£o de acordo comercial entre Mercosul e UniÃ£o Europeia
Presidente do Senado informou ter consultado a Advocacia do Senado e a Secretaria-Geral da Mesa para decidir
Brasil
Davi Alcolumbre mantÃ©m quebra de sigilo de Lulinha aprovada na CPMI do Crime Organizado

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande