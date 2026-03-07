Defesa confirma morte de MourÃ£o, 'SicÃ¡rio' de Vorcaro

A defesa de Luiz Phillipi Machado Moraes Mourão, o "Sicário" de Vorcaro, conformou sua morte ocorrida no início da noite de ontem (6), após o encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado também nesta sexta (6) por volta das 10h15.



O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal.



Mourão era um dos presos na Operação Compliance Zero que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Nessa quinta (5), a Polícia Federal (PF) abriu inquérito para apurar a circunstância da custódia.



Segundo a nota divulgada na quarta pela instituição, ele "atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais".

A informação é do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que afirmou que "toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos".



Compliance Zero

Também foi preso na mesma operação Daniel Vorcaro, banqueiro apontado como chefe da organização criminosa estruturada em diferentes núcleos.

As investigações apontam que Sicário tinha papel central na organização criminosa e executava ordens de monitoramento de alvos, extração ilegal de dados em sistemas sigilosos e ações de intimidação física e moral.



Os investigadores mencionam também uma "dinâmica violenta evidenciada pelas conversas entre Vorcaro e Mourão", e indica que ele atuaria como 'longa manus' (expressão do contexto jurídico que indica um agente que atua em nome de outro) da prática das práticas violentas atribuídas à organização.

O relatório fala, ainda, da existência de fortes indícios de que Mourão recebia a quantia de 1 milhão de reais por mês de Vorcaro como remuneração pelos "serviços ilícitos".



