“Desafio do desodorante” mata jovem de 12 anos

Um adolescente de 12 anos morreu após participar do “desafio do desodorante”, em Aracaju, capital de Sergipe. O garoto foi encontrado sem vida por familiares dentro do banheiro. Na terça-feira (6), a mãe do menino disse ter escutado um grito do quarto do filho e correu para ver o que era.

“Ele foi tomar banho e pegou o desodorante da tia, sem ela ver. Foi um grito de desespero. Eu e minha filha arrombamos a porta do banheiro e ele já estava desacordado. Ele achou que não teria consequências, mas teve a morte dele”, relatou. As informações são do portal R7.

O desafio consiste em inalar, por quanto tempo for possível, uma quantidade de gás de desodorante. O diretor do IML de Sergipe, Victor Barros, disse que, nos casos de inalação do produto, as mortes são parecidas com um afogamento.

“Naquele ar contido dentro do desodorante não tem oxigênio, então ele fica respirando por um longo período um ar que não tem oxigênio”, explicou.

