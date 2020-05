Divulgado calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio; Confira

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni divulgou nesta sexta-feira (15), em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, o calendário com detalhes de como será o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial.

Também participaram do evento, o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto; a vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé; e o vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa, Cláudio Salituro.

O calendário publicado nesta sexta-feira vale para as pessoas que receberam a primeira parcela até o dia de 30 de abril de 2020.

Veja o calendário para depósito em poupança social:

Confira o calendário de depósitos para beneficiários do Bolsa Família:





Confira dário para saque e transferência da poupança social:

Deixe seu Comentário

Leia Também