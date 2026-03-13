Ex-presidente passa mal e vai para hospital em Brasília

O senador Flávio Bolsonaro (PL) informou nas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao hospital na manhã desta sexta-feira (13), em Brasília, após apresentar mal-estar.

Em publicação na rede social X, o senador afirmou que o pai acordou com “calafrios e vômitos” enquanto estava na unidade prisional conhecida como Papudinha, no Complexo da Papuda.

“Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez. Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave”, escreveu.

Jair Bolsonaro está preso no Complexo da Papuda desde 15 de janeiro, após condenação por tentativa de golpe de Estado.

A Polícia Militar confirmou à CNN que o ex-presidente “está sendo conduzido a um hospital para atendimento médico”.

A reportagem também procurou a assessoria do ex-presidente e aguarda posicionamento.

