Família se assusta ao encontrar vaca em cima do telhado de casa

Uma família de Itapetininga (SP), se surpreendeu nesta semana ao acordar logo pela manhã e se deparar com uma vaca no telhado da residência.

Ao G1, a filha dos donos da casa, Andressa Souza, contou que foi tudo muito rápido e "um pouco desesperador". O animal seria da casa de um vizinho que mora atrás em um nível mais baixo do imóvel onde a vaca apareceu.

O animal entrou pela garagem do vizinho e conseguiu chegar ao telhado da lavanderia. Apesar do desespero e de algumas telhas quebradas, a vaca não se machucou. Um outro vizinho ajudou no resgate dela.

Andressa conta que agora já dá para se divertir com a situação: "Depois do susto, a gente ri".

