Famoso por velar a mãe sozinho, José morre queimado

José Ricardo Fernandes Ribeiro, que ficou conhecido após velar sozinho o corpo da mãe, morreu, no domingo (12), em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve cerca de 80% do corpo queimado durante um incêndio na própria casa.

O fogo atingiu a residência de José Ricardo no sábado (11). O homem foi socorrido pelos bombeiros e levado de helicóptero ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde morreu.

O registro policial relata que o dono do imóvel em que José Ricardo morava foi quem deu as primeiras informações à polícia. Ele contou que os vizinhos da vítima viram, no sábado, uma fumaça saindo da quitinete, encontraram a vítima queimando no local e chamaram o Corpo de Bombeiros.

O caso está registrado na Polícia Civil como latrocínio - que é o roubo seguido de morte – e será apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia.

Relembre

José Ricardo ficou conhecido em agosto de 2019, depois que, em um momento de revolta, publicou uma selfie com o corpo da mãe dizendo que ninguém além dele apareceu no velório ou enterro dela. A publicação teve mais de 300 mil curtidas em uma rede social.

