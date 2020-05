Foto de Sikêra Jr. acamado viraliza, mas assessor afirma, "ele está bem"

Uma foto do apresentador Sikêra Jr. do programa "Alerta Nacional", acamado e com aparelhos de respiração circula pelo Whatsapp levantando suspeitas sobre o estado do comunicador que foi infectado por coronavírus.



De acordo com a Coluna do Léo Dias no UOL, a publicação da foto foi autorizada pela assessoria de imprensa de Sikêra.



De acordo com o amigo e assessor de imprensa, Wallacy Bruno, o registro fotográfico não é recente: "Pela foto deve ser da semana passada".



Wallacy diz que Sikêra já passou o pior período da doença e se recupera bem em casa. Ele explica a imagem que viralizou: "Ele está bem. Já passou o período da doença, mas segue se recuperando. O Sikêra não estava usando respirador, apenas uma máscara de oxigênio porque estava ficando cansado muito fácil."



Ao todo, seis pessoas que tiveram contato com o jornalista da RedeTV! já receberam resultados positivos para os exames de diagnóstico do novo coronavírus. Dentre eles, apenas Sikêra Jr. faz parte do grupo de risco da doença, por ser cardíaco e ter infartado há alguns anos.



