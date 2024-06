Governo Federal pagará salário aos trabalhadores para manter empregos no RS

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Em ato realizado em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul na quinta-feira (6), o presidente Lula anunciou novos reforços para o estado em calamidade pública, que serão ações tomadas por meio de Medidas Provisórias que devem ser publicadas nos próximos dias.

As Medidas Provisórias garantirão R$ 1 bilhão em recursos para o aporte de dois salários mínimos (R$ 1.412,00 cada parcela) para 434 mil trabalhadores formais. A primeira parcela do aporte deve ser liberada no mês de julho e a segunda em agosto.

Serão alcançados funcionários de empresas localizadas em áreas efetivamente atingidas. São mais de 326 mil trabalhadores celetistas, 42 mil trabalhadores domésticos, 36 mil estagiários e 27 mil pescadores artesanais. Em contrapartida, as empresas têm que manter o empregado por pelo menos quatro meses (dois do benefício, mais os dois meses seguintes), sem redução de salários. A operação será coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

"Nós não vamos faltar ao povo do Rio Grande do Sul. Vamos fazer dentro das limitações do Governo Federal tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, aquilo que a lei permitir, aquilo que a gente conseguir fazer a Câmara e o Senado aprovar, aquilo que não haja implicação judicial. Nós vamos fazer tudo o que for necessário para a gente dar de volta a dignidade e o orgulho do povo gaúcho", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As outras medidas provisórias anunciadas autorizam a inclusão de mais municípios na lista de habilitados para o recebimento do Auxílio Reconstrução que foi publicada no mês de maio e destinou mais de R$ 1,2 bilhão para o pagamento do auxílio e a ampliação do número de cidades que receberão parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que agora atende a 96 municípios, mais de R$ 313 milhões chegam para apoiar a população atingida.

