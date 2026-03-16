Homem Ã© preso apÃ³s queimar filho de 6 anos com mingau quente

Ele teria jogado a caneca na crianÃ§a durante uma briga

16 marÃ§o 2026 - 18h24Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um homem, de 41 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso após jogar mingau quente no filho, de 6 anos. O caso aconteceu nesse domingo (15), em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. 

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar uma possível situação de maus-tratos a uma criança no bairro Alto Lage. No local, a mãe relatou que o menino, ao ir ao banheiro, fechou a porta e acabou prendendo o dedo do irmão, de 1 ano, sem perceber.

Segundo a mulher, o pai dos meninos gritou com o filho mais velho e arremessou uma caneca com mingau quente contra ele, causando queimaduras em várias partes do corpo.

A criança foi levada pela tia ao Pronto Atendimento de Alto Lage antes da chegada da polícia. De acordo com os médicos, o menino teve queimaduras graves em cerca de 10% do corpo e recebeu atendimento. O Conselho Tutelar foi acionado e os pais foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.

De acordo com o Metrópoles, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos qualificado por ter resultado em lesão corporal de natureza grave, com aumento de pena por o crime ter sido praticado contra pessoa menor de 14 anos.

