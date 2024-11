Influenciadora morre arrastada por enxurrada em Minas Gerais

Sarah Chaves, com CNN

Uma enxurrada atingiu a cidade mineira de Uberlândia, vitimando a jovem influencer Jennifer Soares de 28 anos, na madrugada deste domingo (24). Alguns moradores tentam salvá-la com uma escada, mas tentativa falhou.

No momento, Jennifer estava com o marido, e imagens mostram os dois se apoiando no carro que tinham acabado de sair quando o veículo começou a ser alagado. Os dois se seguravam para não serem levados, momentos antes da vítima ser arrastada.

Em nota, o Governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), afirmou que a situação na cidade de Uberlândia está sob controle. "Os serviços de energia elétrica, abastecimento de água, internet e telefonia não foram afetados. Não há comunidades ilhadas nem rodovias obstruídas”, afirmou o Governo.

Conhecida como Jhei, a vítima era influenciadora e acumulava mais de 57 mil seguidores nas redes sociais, onde publicava conteúdos de moda, cotidiano e maquiagem. Momentos antes do acontecido, a mulher chegou a publicar um story no Instagram com a legenda “Indo ser ‘xovem’ [jovem]”.

A Defesa Civil de Minas Gerais ainda acrescenta que monitora os eventos relacionados ao período das chuvas no estado. “[a defesa] Apoia os municípios nas ações de resposta, como a decretação de situação de anormalidade, distribuição de ajuda humanitária, elaboração de planos de trabalho para captação de recursos para reconstrução, entre outras medidas”, ressaltou o órgão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também