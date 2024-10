JD1TV: Incêndio destrói Shopping da 25 no Brás, em São Paulo

Incêndio de grandes proporções destruiu o Shopping 25 de Março, na Rua Barão de Ladário, no Brás, localizado no centro de São Paulo, durante a manhã desta quarta-feira (30).

O fogo teve início por volta das 6h40, segundo o Corpo de Bombeiros, e não havia sido controlado até por volta de 9h. Pelo menos 22 viaturas da corporação e 65 bombeiros foram ao local para tentar controlar as chamas. Segundo o g1, do lado de fora do shopping saía uma fumaça escura de mais de 150 metros de altura. Parte do teto do shopping desabou por volta das 8h.

Para a imprensa, a Defesa Civil informou que as chamas tomaram conta do 2º pavimento do edifício, fazendo com que as equipes trabalhem para realizar combate externo e interno, com foco no 1º andar. O prédio vizinho também foi evacuado.

"Estima-se que cerca de 200 pequenas lojas tenham sido atingidas pelo incêndio, que resultou no colapso do telhado. Entretanto, a Defesa Civil informa que não há risco de colapso estrutural total da edificação", informou a Defesa Civil em nota.

Três pessoas inalaram de fumaça e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital do Tatuapé, na Zona Leste. Uma delas é uma funcionária de uma das lojas do shopping, que foi encontrada desacordada na calçada. Ela está em observação, e seu estado de saúde é estável. Testemunhas contaram que as pessoas conseguiram sair antes que as chamas se propagassem.

As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Lojistas contaram à TV Globo que o shopping ficou sem energia elétrica na tarde de terça (29). Ainda não há confirmação dos bombeiros se há relação entre a falta de luz e o incêndio. A Enel desligou a rede da área afetada para eliminar risco elétrico. A concessionária ainda disse que "não recebeu nenhum acionamento referente a falta de luz na rua, durante a madrugada e noite de ontem".

Segundo o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o incêndio é de grandes proporções e atinge uma área de 18 mil metros quadrados.

Assista as imagens:

