JD1TV: Será? Vídeo de supostas cenas de sexo de Mel Maia com traficante vaza na internet

Depois de um suposto vídeo de Mel Maia em cenas de sexo com o traficante William Sousa Guedes, conhecido como Corolla, vazar na web nesta quinta-feira (4), a atriz se pronunciou sobre as imagens. Ela afirmou que se trata de uma deepfake, feita por Inteligência Artificial, onde o rosto de uma pessoa na imagem é substituída pelo de outra.

“Sinceramente? Eu estou pouco me f*dendo. Todo mundo sabe que é um vídeo de Inteligência Artificial, mas insistem em dizer que é real. Vocês acham que, em sã consciência, eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse?”, esclareceu.

Revoltada, Mel prosseguiu lembrando que sempre foi vítima de fake news: “Eu construo meu império do jeito que eu quiser, não como as pessoas acham que eu deveria. Estou nisso desde os cinco anos, trabalhando de segunda a sábado e estudando. Estou vivendo minha vida muito bem”.

Internautas comentaram a posição de Mel Maia e alguns alegaram que esse tipo de exposição é consequência da fama. “É o preço q está pagando por ser expor demais e de forma libertina”, apontou um. “Já rodou mais do que pneu de caminhão, eu não duvido de nada”, julgou mais um. “Nooooooooooossa, coitadinha. Muita força pra ela, pra aguentar esse momento!”, ironizou um terceiro.

Antes da artista se manifestar nas redes sociais, alguns fãs já acreditavam se tratar de uma fake news e fizeram o alerta: “Começaram as fake news criadas com Inteligência Artificial [deepfake]. Tá circulando um vídeo fake dizendo que a Mel Maia caiu na rede se ‘relacionando’ com o traficante Corolla. O vídeo se trata de uma deepfake, assim, usando IA para substituir o rosto verdadeiro por um rosto desenhado pela IA. Sempre é bom se atentar aos detalhes de falhas de IA, como os olhos [que bugam no registro]. Antes de compartilhar, verifiquem”.

Outro internauta afirma que Mel Maia já teria se envolvido com outros bandidos e que as imagens não seriam falsas. “Quem tá ligado na história da Mel Maia antes da fama, tá ligado legal que ela subia o morro para dar para os cria mesmo. É maior vagabunda essa mina aí”, garantiu a conta.

Uma fã da famosa se revoltou com a repercussão do vídeo e pediu que Maia denunciasse o crime cibernético e buscasse a Justiça para identificar quem teria produzido o vídeo, para que respondesse judicialmente. Eita!

Corolla é chefe do tráfico do Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte carioca, além de uma das maiores facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho. Ele possui 54 anotações na ficha policial.

