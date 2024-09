Lula autoriza uso Forças Armadas nas eleições

Foi publicado em Diário Oficial da União desta segunda-feira (9) a autorização para o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2024.

De acordo com o texto, as localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A participação das Forças Armadas no processo eleitoral foi regulamentada por meio da portaria do TSE que instituiu a Comissão de Transparência das Eleições (CTE) e o Observatório da Transparência das Eleições (OTE) em 2021.

A participação das Forças Armadas passou a ser restrita somente ao apoio logístico desde 2023, após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes revogar uma Portaria de 2021 que fazia das Forças Armadas uma entidade fiscalizadora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também