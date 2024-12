Volta de Lula à Brasília dependerá de tomografia na quinta-feira (19)

Sarah Chaves, com informações do G1

Depois de passar por dois procedimentos cirúrgicos e receber alta hospitalar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou, em entrevista ao Fantástico no domingo (15), detalhes sobre sua recente cirurgia na cabeça. O petista mostrou o curativo e explicou que precisa seguir uma série de cuidados para garantir uma recuperação completa.

Monitorado em sua casa em São Paulo, Lula tem tomografia programada para a próxima quinta-feira (19). "Se estiver tudo bem, ele está autorizado a voltar para Brasília, onde poderá retomar suas atividades normais, com algumas restrições, como evitar exercícios físicos intensos", explicou o médico Roberto Kalil, cardiologista e um dos responsáveis pelo tratamento do presidente.

"Eu tenho que esperar cicatrizar o furo que eles fizeram para tirar o líquido. Um furo para tirar o líquido, outro para jogar soro e ir lavando o cérebro. Então... Está com vários curativos na cabeça", disse o presidente, que usava um chapéu para cobrir os curativos.

O presidente estava internado desde a noite de segunda-feira (9) no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, onde passou por um procedimento de emergência para drenar um hematoma na cabeça. A cirurgia foi necessária após Lula sofrer uma queda no banheiro.

"Eu estava sozinho, caí de costas e bati a cabeça na hidromassagem. Sangrava muito", relatou. Após o acidente, ele foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por diversas tomografias e ressonâncias magnéticas.



Os médicos identificaram um acúmulo de sangue entre o osso e uma das membranas que formam as meninges, chamado de hematoma subdural.

Durante a cirurgia, o sangue foi removido e um dreno foi colocado para evitar novos acúmulos. "Eu tenho que esperar cicatrizar o furo que eles fizeram para tirar o líquido", explicou Lula.

O presidente demonstrou otimismo e confiança na recuperação. "Os médicos me dão tranquilidade, se eu me cuidar, vou sair dessa", afirmou. Ele destacou a importância de seguir as recomendações médicas, evitando exercícios físicos e movimentos bruscos. "Vou ficar em casa, me cuidando. Tenho muita responsabilidade e disciplina", disse.

