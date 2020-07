Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta quarta

A Mega-Sena sorteia $ 33 milhões, nesta quarta-feira (88), o valor é referente ao prêmio acumulado do sorteio.

As seis dezenas do concurso 2.277 serão sorteadas, a partir das 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 18h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

