Modelo morre no SP Fashion Week

O modelo Tales Cotta, 26 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante desfile, da marca Ocksa, na São Paulo Fashion Week(SPFW) neste sábado (27). O profissional foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

O modelo tropeçou no cadarço do sapato e caiu na passarela enquanto desfilava.

Pela forma que caiu e pela espuma saindo de sua boca, a suspeita era de que ele havia sofrido um ataque epilético.



Após segundos do incidente, os convidados imaginaram que fossem uma performance. Mas em seguida a música cessou e a brigada de emergência invadiu a passarela.

Tales foi socorrido e levado ainda com vida para uma ambulância na parte externa do Arca, espaço onde ocorrem os desfiles. Os bombeiros tentaram reanimar o jovem no local, antes que ele fosse levado ao Pronto Socorro Municipal da Lapa, onde não resistiu.

Segundo informações de outros modelos, o jovem estava aparentemente bem antes do ocorrido, mas que não tinha comido pois era vegetariano, e só tinha comida desse tipo no camarim deles.

No Twitter a empresa publicou uma nota sobre o ocorrido "lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales. Junto com a agência Base MGT, estamos prestando toda a assistência necessária neste triste momento", encerra a nota do evento.

A empresa em que o rapaz representava na passarela, Ocksa, também lamentou o acontecido em publicação no Instagram "toda a equipe lamenta e está consternada com a notícia do falecimento do modelo Tales Cotta. Nossas sinceras condolências à família do Tales e aos amigos da agência Base", citando a empresa que agenciava o modelo.





Em seu Instagram pessoal, horas antes da morte, Cotta, ainda postou diversas imagens dos bastidores da SPFW.

Tales era graduado em Educação Física e praticava capoeira.

