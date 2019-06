MS perde Sudeco

O presidente Jair Bolsonaro demitiu Marcos Henrique Derzi Wazilewski, do comando da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (17).

Derzi estava à frente da Sudeco desde abril de 2018, quando foi indicado pelo então senador Pedro Chaves. Quem assume a chefia da superintendência é Nelson Vieira Fraga Filho, que trabalhou com o ex-senador Waldemir Moka. A nomeação também consta no Diário Oficial.

A indicação e a substituição tiram, de Mato Grosso do Sul, um cargo com importância para pleitos regionais, já que o substituto Nelson Vieira, deve mais satisfação aos pleitos do governador de Góias, Ronaldo Caiado.

