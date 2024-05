Chama olímpica chega em Marselha, na França

A chama olímpica já está em águas francesas. À noite, a cidade de Marselha assistiu à uma explosão de cores e luzes num espetáculo de drones e fogos de artifício antecipando a chegada do fogo que é um dos símbolos dos Jogos. Na manhã desta quarta-feira (8), o sol abriu para a cidade francesa receber a chama. Marselha respira o clima olímpico.

A população chegou cedo ao cais do porto para acompanhar pelos telões todo o desfile dos 1.024 barcos que acompanham o centenário veleiro Belem, que leva a tocha. Cerca de 150 mil pessoas acompanham a tocha desembarcar, recebida pelo nadador francês Florent Manaudou, campeão olímpico dos 50m livre em Londres 2012 e dono ainda de três medalhas de prata.

Muitas atrações musicais estão espalhadas para entreter quem caminha na região, como desfiles de bandas e DJs. Demonstrações de esportes como breaking também atraem os curiosos que querem conhecer a nova modalidade olímpica, e há quadras de basquete 3 x 3 no entorno.

Em alinhamento com o foco na sustentabilidade, a chama cruzou o mar Mediterrâneo, da Grécia ao Sul da França, à vela. Além da tocha, uma história que se confude com a dos Jogos Olímpicos e que flerta com o Brasil. O veleiro foi construído em Nantes em 1896, mesmo ano em que aconteceu a primeira edição das Olimpíadas da era moderna, em Atenas, na Grécia. Em sua viagem inaugural, se dirigiu ao entreposto comercial de Belém do Pará, cidade brasileira que lhe deu o nome e de onde transportava cacau, rum e açucar para França.

O veleiro de três mastros fez 33 viagens entre 1896 e 1914, quando foi vendido pela primeira vez. Sobreviveu à erupção de um vulcão na Martinica, foi transformado em navio-escola e, agora, transporta a chama e o espírito olímpicos.

O revezamento da tocha vai ter 68 etapas na França, percorrendo 400 cidades franceses. Na rota do fogo, símbolo dos Jogos, estão inclusive os territórios ultramarinos da Guiana Francesa, de Reunião, de Nova Caledônia, da Polinésia Francesa, de Guadalupe e de Martinica. Assim, a chama vai percorrer mais três continentes além da Europa: América, África e Oceania.

