Nível do Guaíba sobe e Porto Alegre tem ruas inundadas

O nível do Rio Guaíba voltou a subir e alagar as ruas de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (3), sendo que no último sábado (1°), as águas tinham ficado abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês, atingindo a marca de 3,58 metros.

No entanto, conforme boletim divulgado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, às 9h (horário local/8h em MS) o rio registrava 3,80 metros, sendo que a referência de inundação é de 3,60 metros, conforme o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, órgão de monitoramento da prefeitura da cidade.

A cota atual representa um aumento do nível do rio de 43 centímetros em pouco mais de sete horas. A estação Usina do Gasômetro registrava 3,43 metros às 00h00 desta segunda-feira.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação de POA registra 19 ocorrências em aberto, sendo 15 de bloqueio total das vias do município por acúmulo de água.

A MetSul também informou, via X, que o Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, está tomado pela inundação do rio. A altura da água no piso do local está em cerca de 15 centímetros e só é possível acessar o cais com botas pelo alagamento.

Outros três rios também estão acima da cota de inundação:

Lago Guaíba - Porto Alegre Gasômetro: 3,86m (cota de inundação: 3,60m no Centro)

Rio dos Sinos - São Leopoldo: 4,33m (cota de inundação: 4,50m)

Rio Gravataí - Passo das Canoas: 4,81m (cota de inundação: 4,75m)

Rio Taquari - Muçum: 3,49m (cota de inundação: 18m)

Rio Caí - Feliz: 2,16m (cota de inundação: 9m)

Rio Uruguai - Uruguaiana: 7,32m (cota de inundação: 8,50m)

Lagoa dos Patos - Laranjal: 2,21m em 3/6 (cota de inundação: 1,30m)



