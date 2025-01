Nova carteira de identidade é mais segura que RG e CNH, aponta estudo

Um estudo que analisou 2,8 milhões de transações financeiras realizadas em outubro de 2024 com o uso da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) constatou que apenas 0,2% delas tinham algum indício de fraude.

Segundo o estudo, os dados demonstram que o risco de o novo documento ser utilizado em golpes é de 0,08%, abaixo dos outros tipos, como o antigo RG ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), cujos riscos ficam em torno de 3,8%.

O estudo foi feito pela empresa Serasa Experian para o g1.

A nova Carteira de Identidade Nacional vai substituir o RG até 2032. A principal mudança é que a CIN usa um número único em todo o país, que é o mesmo número do CPF.

Antes, o número do RG era gerado pelo estado emissor, o que permitia que uma mesma pessoa tivesse diferentes números de identificação, caso tirasse RG em diferentes estados.

Apesar das melhorias na segurança, policiais que trabalham com identificação de pessoas afirmam que a CIN ainda precisa evoluir para ter um banco nacional de biometria.

Estudo

De acordo com os dados levantados pela Serasa, 38,68% dos indícios de fraude encontrados nas transações financeiras eram relacionados a adulterações no documento.

A possível sobreposição de foto pelo fraudador foi encontrada em 8,9% dos casos, e a utilização de um documento de terceiro (possivelmente proveniente de roubo ou furto), em 8,44%.

Segundo a Serasa, os crimes envolvem duas modalidades:

"adulteração de documentos verdadeiros, com sobreposição de foto de forma manual ou usando Inteligência Artificial, para se aproximar da imagem real";

e "montagem de documentos falsos, já com a foto do golpista, mas com informações verídicas de alguma vítima (nome, CPF, data de nascimento, filiação etc)".

