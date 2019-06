Pai encontra corpo da filha desaparecida na casa do ex-namorado

Rauster Campitelli, com informações do R7

Uma universitária de 25 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento no apartamento do ex-namorado neste sábado (22), no Anil, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a família, Luiza Nascimento Braga havia sumido na última terça-feira (18) e foi atraída até o local com a desculpa de levar seu ex-companheiro ao hospital.

Segundo o pai de Luiza, Luiz Antônio Pereira, alguém enviou uma mensagem do celular da estudante de ciências sociais dizendo que estava tudo bem. O pai da jovem suspeitou do desaparecimento da filha e entrou no apartamento do ex-namorado com ajuda do proprietário do local. Ainda segundo Luiz, os dois moraram juntos durante quatro meses.

“Eu só queria minha filha de volta e não quero que aconteçam outros casos como o que aconteceu”, disse Luiz em entrevista à Record TV Rio. Em nota, a Polícia Civil informou que está em busca de câmeras de segurança e testemunhas que auxiliem nas investigações. Também frisou que procura o ex-companheiro de Luiza para prestar depoimento.

Nas redes sociais, amigos de Luiza compartilharam fotos do suspeito, que estudava na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), assim como a vítima.

