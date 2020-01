Placas do padrão Mercosul passa a valer a partir desta sexta-feira

Após diversos adiamentos, a partir desta sexta-feira (31) os Departamentos de Trânsito (Detran) de todos os estados do Brasil terminaram os procedimentos para implantação da placa do Mercosul.

Essa data foi estabelecida com o acordo da Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), feita em julho de 2019. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o Detran que não aderir ao novo padrão, não conseguirá emplacar novos veículos.

A nova placa é obrigatória somente nos casos de primeiro emplacamento. Os veículos que tem o modelo antigo devem trocar se houver mudança de município ou unidade federativa, no caso de roubo, furto, dano ou extravio da placa e caso haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

Em outras situações, a troca da placa cinza pela do padrão Mercosul não é obrigatória.

O Detran de Mato Grosso do Sul informou nesta semana que o serviço de transferências e primeiro emplacamento ficaram suspensos desde o dia 27 e retornam na próxima segunda-feira (3).

A partir do dia 3 a nova Placa de Identificação Veicular (PIV), entra em vigor em todo o Estado. Somente seis empresas do MS estão credenciadas para realizar o emplacamento de veículos, confira a lista:

Campo Grande:

- CR Placas (Av. Júlio de castilho, 285, Vila Soares ou na Av. Mascarenhas de Moraes, 1452, Monte Castelo)

- Íons Placas Matriz (Rua São Sepê, 350, Coronel Antonino)

- MS Placas Matriz (Rua Fernando de Noronha, 239, Vila Sobrinho)

- FS Placas (Av. Tamandaré, 3396, São Francisco)

Dourados:

- FR Placas Matriz (Rua Álvaro Carlos de Lima, 3700, Parque Jequitibás)

- GR Placas (Rua Rene de Matos Rocha, 175, Parque Jequitibás)

Três Lagoas:

- GR Placas Filial (Rua Dr. Oscar Guimarães, 3539, Jardim Morumbi)

- FL Placas Matriz (Av. Filinto Muller, 2841, Jardim Novo Aeroporto).

Deixe seu Comentário

Leia Também