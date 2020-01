O novo modelo da placa Mercosul, chega ao MS dia 3 de fevereiro

O Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), começa a aderir ao novo modelo de Placa de Identificação Veicular, conhecido popularmente como Placa Mercosul, a partir do dia 3 de fevereiro por meio do Conselho Nacional de Transito (Contran).

O novo modelo de emplacamento foi instituído em junho do ano passado por meio da portaria 780 do Contran.

Inicialmente, as substituições serão exigidas para veículos zero quilometro, transferência de propriedade com município ou unidade federativa distintos ou em caso de se constatar em vistoria, dano ou violação da placa.

Deverão ter as placas substituídas, veículos que tiverem mudança de categoria, furto, extravio ou roubo da placa, perda ou danos no lacre ou tarjeta. A troca também deverá ser feita caso haja a necessidade de instalação de segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria intercambiável. Além de todas essas situações, o proprietário pode optar pela troca.

Placa Mercosul

O objetivo da adoção deste novo modelo é padronizar e facilitar a identificação de veículos nos países vizinhos e garantir mais segurança contra falsificação e fraudes.

Para o representante da Comissão de Placas do Detran-MS, Arioldo Centurião Junior, uma das mudanças é a garantia de qualidade do material. “As placas anteriores tinham apenas seis meses de garantia e caso houvesse qualquer problema com pintura ou desgaste do material, fora do prazo, o proprietário teria de se responsabilizar e arcar com os custos de uma nova placa”, explica o servidor.

Há sete empresas credenciadas e disponíveis para o processo de estampagem das placas no Estado, e cada empresa está aberta a negociar seus próprios valores diretamente com o proprietário. A autenticidade das novas placas poderá ser conferida pelos agentes de transito por meio de um sistema criado pela Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) de forma eficiente e ágil.

