Detran-MS fará leilão de 403 veículos no primeiro certame de 2020

O primeiro leilão de veículos para circulação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou os lances na última quinta-feira (16). No total, são 403 veículos, sendo 310 motocicletas e 93 automóveis conservados para circulação.

A captação de lances será feita através de certame online pelo site www.canaldeleiloes.com.br e tem prazo para terminar às 15h do dia 30 de janeiro. O período de visitação está previsto para ocorrer entre os dias 20 e 24 de janeiro, no pátio do leiloeiro Pierre Adri, localizado na Av. Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para o coordenador da Comissão de Leilão do Detran-MS, Diego Fernando Arruda Soares, a expectativa para 2020 é liquidar totalmente o passivo de veículos com mais de 90 dias de pátio em todo o Estado. “Estão previstos cerca de 18 leilões este ano”, comenta.

No ano passado, foram adiados três leilões no mês de dezembro, devido a necessidade de uma regulação específica para a destinação final de sucatas inservíveis, a qual foi publicada a portaria 66/2019/Detran-MS em 14/01/2020. “Agora, com essa regulamentação e reativando os leilões suspensos, mais 8.423 veículos serão leiloados já no mês de fevereiro”, concluiu.

Quem não pode participar do certame

Não podem participar do do certame, servidores do Detran-MS e parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas.

