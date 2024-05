Servidor municipal é denunciado por 'passar a mão' e tentar beijar estagiárias à força

Um funcionário público da cidade de Ivinhema, de 56 anos, foi indiciado por suspeita de de assediar e importunar sexualmente três estagiárias do departamento onde ele trabalha. Segundo a investigação da Polícia Civil, o homem "passava a mão" e tentava beijar as vítimas à força.

Depois das denúncias, três estagiárias foram ouvidas e confirmaram que o servidor público as constrangia fazendo questionamentos íntimos e aproximando-se delas de forma inadequada, além de realizar contatos telefônicos em dias e horários inoportunos (diversos do horário de expediente).

As vítimas contaram ainda, em depoimento, que o homem passava as mãos nas pernas, cabelos, costas e cintura. Em algumas vezes, ele tentou beijá-las na boca e no pescoço.

Durante o inquérito policial, testemunhas ouvidas, relatando que as vítimas sempre manifestaram medo de ficarem sozinhas com o servidor.

Diante dos fatos, o servidor público foi indiciado pelos crimes de assédio sexual e importunação sexual contra as três vítimas.

