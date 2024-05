Riedel envia caminhões com água e mais equipes para ajudar em resgates no RS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, enviou dois caminhões com água e equipes de MS que para reforçar o auxílio no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os veículos saíram nesta quarta-feira (8), com destino ao estado gaúcho.

“Estamos trabalhando para apoiar o Rio Grande do Sul e os irmãos gaúchos no sentido de mobilizar suprimentos e pessoas para ajudar neste momento difícil. Está saindo do Mato Grosso do Sul agora, mais dois caminhões de água e dez pessoas, para somar ao time que já está lá com um helicóptero e duas guarnições de resgate com barcos”, afirmou o governador, Eduardo Riedel.

O carregamento de água e as equipes de resgate – que vão atuar no estado gaúcho por duas semanas –, saíram da Governadoria, em Campo Grande (MS), com destino a Porto Alegre (RS), com previsão de chegada em 60 horas (dois dias e meio).

Envio de médicos de MS e equipes da Sanesul – Nos próximos dias, também serão enviados outros caminhões com alimentos e insumos médicos na terça-feira (14), a previsão é de que 19 médicos também se desloquem para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul.

Além do trabalho realizado pela Defesa Civil de Mato Grosso do Sul e SES (Secretaria de Estado de Saúde) – com o apoio de outras secretarias estaduais –, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), também vai auxiliar nas ações de apoio ao RS.

“Conseguimos encaminhar 30 mil unidades de copos de água. E estamos prontos para enviar uma equipe de técnicos que possam auxiliar a destravar os sistemas de água, de abastecimento, que se encontram comprometidos”, afirmou o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

O deslocamento das equipes de apoio é realizado com suporte e informações enviadas do RS, com estudo prévio das vias de acesso ao estado gaúcho, já que inúmeras estradas foram destruídas. “A gente recebeu mapas. Algumas estradas que não podemos passar, porque estão interditadas. Estou em um grupo (online de mensagens) que informam como está, já sei aonde vamos trabalhar o que vamos fazer, o que está precisando. Vamos para Porto Alegre, lá vamos ver a demanda no gerenciamento e aí deslocar as equipes”, afirmou o capitão Carlos Roledo, chefe do departamento de logística da Defesa Civil de MS.

Auxílio inicial - Na semana passada, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foram enviadas para atuar nas cidades gaúchas de São Leopoldo e Canoas. Nos dois primeiros dias na região – sábado (4) e domingo (5) –, os militares resgataram mais de 900 pessoas e aproximadamente 200 animais.

Além disso, a aeronave do CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), participou do resgate de pessoas ilhadas e transporte de 700kg de medicamentos enviados a cidades do interior do Rio Grande do Sul.

As chuvas deste início de maio provocaram as maiores enchentes da história do estado gaúcho, deixando 90 mortos, 132 desaparecidos e 361 pessoas feridas até o fim desta terça-feira (7). Os temporais, que começaram em 27 de abril, ganharam força no dia 29 e já afetaram mais de 1,3 milhão de pessoas em território gaúcho, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. Mais de 155 mil pessoas estão desalojadas e outros 48 mil estão em abrigos. A marca já supera a última tragédia ambiental no estado, em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.

“O mais importante é a mobilização que a sociedade do MS já está fazendo, todo dia saindo carretas de suprimentos, com colchão, cobertor, água, alimentos para o Rio Grande do Sul. Isso é extremamente importante. Então você, cidadão e cidadã sul-mato-grossense, vamos estender a mão nesta hora porque a doação é extremamente importante. Nosso time de Governo está reforçando o apoio de resgate e suporte profissional a quem precisa neste momento”, finalizou Riedel.

