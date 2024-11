Polícia Militar do DF faz varredura na Praça dos Três Poderes nesta quinta-feira

Em razão do atentado praticado por Francisco Wanderley Luiz na noite de ontem (13), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal faz uma varredura, na manhã desta quinta-feira (14), na Praça dos Três Poderes.

Por conta disso, as atividades no Supremo e na Câmara foram suspensas até o meio-dia. Já o Senado decidiu cancelar o expediente. O Planalto ainda não informou se agenda de Lula será mantida.

Causador das explosões, Francisco Wanderley Luiz morreu no atentado.

Carlos Monteiro, dono de um food truck no estacionamento do anexo IV da Câmara dos Deputados, onde houve a explosão de um carro, contou que viu o carro pegando fogo. "Me informaram que ele parou o carro, tirou as coisas de dentro do porta mala e desceu com mochila nas costas e, de repente, a gente escutou as explosões, quando foi olhar, um fumaceiro muito forte, carro pegando fogo e ficamos sabendo que teve esse óbito", disse.

Em um relato à Polícia Civil, um segurança do STF afirmou que o homem estava com uma mochila, de onde tirou uma blusa, alguns artefatos e um extintor. Quando o segurança tentou se aproximar, o homem "abriu a camisa" e o segurança viu algo semelhante a um relógio digital, acreditando ser uma bomba.

Dois ou três artefatos foram lançados pelo homem e estouraram antes dele se deitar no chão e acionar outro explosivo na nuca.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também