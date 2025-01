Promotor instaura procedimento para o MP investigar acidente de avião em Ubatuba

O promotor de Justiça Tiago Antonio de Barros Santos instaurou, ainda ontem (9) um procedimento para apurar as causas do acidente do avião que caiu e explodiu no litoral norte, em Ubatuba, São Paulo, que resultou na morte do piloto da aeronave e deixou outros sete feridos.

O objetivo da Notícia de Fato do Ministério Público é analisar os fatos e eventuais responsabilidades, assim como verificar a regularidade da aeronave e do Aeroporto de Ubatuba.

O promotor solicitou informações preliminares à prefeitura da cidade, à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). As demandas devem ser atendidas em até 48 horas.

Acidente

A aeronave, modelo Cessna, matrícula PR-GFS de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e explodiu na Praia do Cruzeiro, na manhã de quinta-feira (9).

Havia cinco pessoas na aeronave, a empresária Mireylle Fries, que é uma das donas da aeronave, com cota de 5,56%, seu marido e dois filhos pequenosque foram resgatados com vida e o piloto, que morreu no local.

Duas pessoas que estavam na pista de skate também foram atingidas. A família foi levada para a Santa Casa de Ubatuba. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado, até o momento.

