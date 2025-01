Morre piloto de avião que caiu em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba confirmou a morte do piloto do avião de pequeno porte que explodiu após cair na orla da praia do Cruzeiro no litoral norte de São Paulo.

Inicialmente, a Prefeitura de Ubatuba havia informado que duas pessoas haviam morrido no acidente. Às 11h23 (São Paulo), a administração municipal corrigiu a informação para apenas a morte do piloto, que ficou preso às ferragens e ainda não teve o nome divulgado.

Quatro passageiros, sendo dois adultos e duas crianças, foram socorridos com vida. Também foram socorridas e levadas ao hospital, outras três pessoas que estavam em uma pista de skate na orla da praia, por onde o avião passou.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a aeronave passou por uma excursão de pista, que é caracterizada quando o avião sai da pista no momento de pouso ou de decolagem.

A Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que o avião havia saído do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e tentou pousar em Ubatuba. Segundo a concessionária, "as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada".

A aeronave, com matrícula PR-GFS, modelo 525, foi fabricado em 2008 pela empresa Cessna Aircraft, com capacidade para sete passageiros, além de dois pilotos, estava regular, mas com operação negada para táxi aéreo.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também