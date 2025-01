JD1TV: Aeronave bimotor cai e explode em Ubatuba (SP)

Na manhã desta quinta-feira (9), uma aeronave bimotor de porte pequeno explodiu após cair na orla da praia do Cruzeiro, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião passou pela avenida, bateu e parou na praia. Cinco pessoas estavam a bordo, quatro passageiros, sendo dois adultos e duas crianças, foram socorridos com vida. Até a última atualização, o piloto estava preso entre as ferragens e não há informação sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Prefeitura de Ubatuba, o avião acidentado é um bimotor a jato modelo Cessna Citation, com capacidade para oito pessoas, sendo um tripulante.

De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o jato tinha situação normal de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Segundo informações do site Flightradar24, o avião saiu por volta das 9h do estado de Goiás, próximo à divisa com Minas Gerais.

