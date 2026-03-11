Menu
Brasil

Proposta autoriza isenÃ§Ã£o de ISS para serviÃ§os da Copa do Mundo Feminina

A medida prevÃª que benefÃ­cio seja concedido apenas a empresas que tambÃ©m tenham incentivos fiscais federais

11 marÃ§o 2026 - 11h23Sarah Chaves
Foto: Lívia Villas Boas/CBFFoto: LÃ­via Villas Boas/CBF  

Um projeto de lei encaminhado ao Legislativo estabelece condições para que municípios e o Distrito Federal possam conceder isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) a atividades diretamente ligadas à organização e realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será sediada no Brasil.

A proposta cria base legal para que governos locais concedam o benefício fiscal a determinadas pessoas jurídicas envolvidas na preparação e execução do evento. Atualmente, a Lei Complementar nº 116/2003, que regula a cobrança do ISS, não prevê dispositivo específico que permita esse tipo de isenção para competições dessa natureza.

Pelo texto, a concessão da isenção ficará restrita a empresas e entidades que também sejam beneficiárias de incentivos fiscais federais previstos em legislação específica para a Copa do Mundo Feminina de 2027. 

O projeto também determina que o prazo de vigência da eventual isenção municipal ou distrital deverá seguir o mesmo período estabelecido para os incentivos fiscais federais relacionados ao torneio.

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. 

