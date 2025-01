R$ 6 bilhões do Pé-de-Meia estão suspensos após decisão do TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a suspensão de R$ 6 bilhões que seriam destinados ao programa Pé-de-Meia, criado para apoiar estudantes do ensino médio da rede pública. A decisão foi tomada em sede de medida cautelar do ministro Augusto Nardes.

O programa beneficia cerca de 3,9 milhões de alunos de baixa renda, oferecendo uma mesada de R$ 200 por aluno e uma poupança anual de R$ 1 mil para quem for aprovado, com o valor liberado após a conclusão do ensino médio. Os recursos são provenientes de diversos fundos de educação sob gestão da Caixa Econômica Federal.

A suspensão ocorreu após o Ministério Público junto ao TCU argumentar que os recursos não estavam devidamente incluídos no Orçamento da União. O TCU acatou a solicitação, e o Ministério da Educação (MEC) afirmou que irá prestar esclarecimentos sobre o caso.

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão, defendendo que a transferência de recursos entre os fundos de educação é legal. Caso a decisão não seja revertida, a AGU pede que a medida só tenha efeito a partir de 2026 e que o governo apresente um plano para garantir a continuidade do programa. O TCU, no entanto, afirmou que a suspensão não afetará o funcionamento imediato do programa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também