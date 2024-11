Ranking aponta as 10 melhores cidades para se empreender

A empresa israelense Wix divulgou nesta semana o ranking apontando as 10 melhores cidades brasileiras para se empreender. As cidades de Florianópolis, São Paulo e Belo Horizonte lideram na eficiência.

O levantamento utilizou dados atualizados até o início de novembro deste ano, obtidos a partir de diferentes fontes do mercado de inovação e órgãos federais, como existência de espaços de coworking, infraestrutura de internet e investimentos de startups.

A capital de Santa Catarina tem um financiamento médio de R$ 6 milhões por startup, alta qualidade de vida e menores custos operacionais comparadas a outras cidades do País, segundo análise.

Para eleger as melhores cidades para se fazer negócio no Brasil, a Wix analisou fatores-chave que influenciam o sucesso dos empreendimentos. Para isso, a empresa diz ter coletado dados sobre o número de startups, aceleradoras, espaços de coworking e níveis de financiamento dos municípios. A organização também estudou a contribuição de cada cidade para o PIB total do Brasil, a sua influência econômica e potencial para crescimento empreendedor.

A Wix ainda informou que a infraestrutura de internet foi analisada como um fator-chave, sendo considerados dados sobre velocidade média de download, upload e latência. Com o objetivo de garantir que cidades maiores não ofuscassem as menores, todos os dados foram escalonados pelo tamanho da população (por 100.000 habitantes). O ajuste permitiu uma comparação mais equitativa entre as cidades, afirma a plataforma.

Confira a tabela abaixo com todos os municípios ranqueados na pesquisa:





Com informações do portal Valor

