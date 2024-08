Sem ganhadores, Mega-Sena acumula em R$ 43 milhões

O sorteio do concurso 2760 da Mega-Sena que aconteceu no sábado (10), não teve gamhadores. As dezenas sorteadas foram: 08, 11, 19, 39, 47 e 48.

Com isso, o prêmio para o próximo concurso (2761), da terça-feira (13), está estimado em R$ 43 milhões.

Cinquenta e sete apostas acertaram cinco dezenas e vão receber prêmio de R$ 58.765. Já a quadra teve 4.957 apostas vencedoras e paga R$ 965 em prêmio.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 17h (MS) do mesmo dia, em casa lotéricas e pelo site da Caixa.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

