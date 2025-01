Show de Anitta no Réveillon de Copacabana gera críticas à Globo por censura

O show de Anitta no Réveillon de Copacabana, um dos mais esperados para a virada de 2024, gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente em torno da transmissão feita pela TV Globo.

A apresentação da cantora, conhecida por suas músicas ousadas e pela sensualidade em palco, foi marcada por uma decisão controversa da emissora: a censura de palavras explícitas em sua performance.

Durante a execução da música “Capa de Revista”, que contém letras provocativas, palavras como "put4", "s3x0", "pir4nh4" e "pic4" foram silenciadas na transmissão.

A ação gerou uma onda de críticas por parte dos fãs de Anitta, que rapidamente reagiram nas redes sociais, acusando a Globo de censurar a artista e de não respeitar seu estilo musical. A hashtag “Anitta Censurada” se espalhou no X/Twitter, com muitos usuários expressando seu desagrado com a decisão da emissora.

“O show de Anitta foi censurado pela Globo! Isso não pode ser real”, escreveu um internauta. “A Globo fazendo o papel de varrer para debaixo do tapete o que a Anitta representa”, comentou um usuário.

Além das críticas pela censura, a escolha da Globo de transmitir o show também foi alvo de protestos, com muitos questionando a adequação de uma apresentação com conteúdo explícito sendo exibida em horário nobre, quando muitas famílias e crianças assistem à programação. Alguns compararam a escolha da emissora com outros canais, que optaram por transmitir programação religiosa.

"Anitta só falando 'putaria' para milhares de crianças em Copacabana. Um absurdo!", protestou um usuário nas redes sociais. Outros foram mais duros nas críticas, pedindo o fechamento da emissora: "A Globo desrespeitou o Ano Novo com vulgaridade", afirmou outro internauta.

O incidente gerou um intenso debate sobre os limites da programação televisiva, especialmente em eventos de grande audiência, e colocou a Globo no centro de uma polêmica envolvendo liberdade artística e responsabilidade televisiva.

