Sogro de mulher que fez o bolo envenenado no RS, também consumiu arsênio

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) No Rio Grande do Sul confirmou que Paulo Luiz dos Anjos, sogro da mulher presa por suspeita de envenenar o bolo em Torres, também ingeriu arsênio antes de morrer em setembro de 2024.

Conforme divulgado pelo jornal "Zero Hora", Paulo morreu de infecção intestinal após consumir bananas e leite em pó levados à casa dele pela nora, Deise Moura dos Anjos.

O corpo dele foi exumado, na quarta-feira (8). De acordo com a perícia, os níveis de arsênio encontrados são tóxicos e letais, e apontam que houve envenenamento provocado pela substância ingerida de forma oral.

Deise está presa por suspeita de ter usado a mesma substância para envenenar o bolo de Natal e ter matado três familiares. A sogra dela, viúva de Paulo, é Zeli dos Anjos, que fez o bolo e segue hospitalizada. A perícia do IGP constatou que a farinha usada para fazer o doce é que foi envenenada com arsênio.

Conforme a investigação policial, a relação entre nora e sogra era difícil desde o início da relação, que existia há cerca de 20 anos. No entanto, a motivação para o crime não está clara.

De acordo com a Polícia Civil, sete pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa na cidade de Torres, durante um café da tarde em 23 de dezembro, quando começaram a passar mal. Apenas uma delas não teria comido o bolo.

Tatiana Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva tiveram parada cardiorrespiratória, segundo o hospital de Torres, onde receberam atendimento. Neuza Denize Silva dos Anjos teve a morte divulgada como "choque pós-intoxicação alimentar".

Celulares de pessoas relacionadas com a família foram apreendidos para perícia. Entre eles, está o telefone do marido de Deise – filho de Zeli. Apesar disso, a polícia sinaliza que ele não é tratado como suspeito do crime.

