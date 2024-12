Turista perde o controle de parapente e morre após queda no Sertão da Paraíba; vídeo

Um homem identificado como Lauro Edemar Puttow, de 53 anos, natural de Santa Catarina, mas residente em Londres, morreu na segunda-feira (30) ao perdero controle do parapente, na Serra da Lagoinha, no Sertão da Paraíba.



De acordo com a Polícia Civil, Lauro estava realizando o voo sem o uso de equipamento de segurança no momento da queda. Veja:

O delegado Adriano Pinto, responsável pelas investigações, informou que as equipes de perícias do Instituto de Polícia Científica (IPC) e do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) foram acionadas.



O corpo de Lauro foi encaminhado ao Numol de Patos para passar por necropsia, enquanto o Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITC) também realizou uma perícia no local para apurar as causas do acidente.

“A necrópsia e o laudo da perícia do IPC devem ser concluídos nos próximos 10 dias e a partir disso nós iremos dar continuidade às investigações e demais coletas de depoimentos de testemunhas que presenciaram a queda da vítima”, explicou o delegado à CNN.



