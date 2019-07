Vídeo - Imagens revelam momento em que prefeito é atingido por explosão

Rauster Campitelli, com informações do R7

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), que teve o rosto e partes do corpo queimadas na explosão de uma fogueira durante uma festa junina na cidade, falou pela primeira vez desde que foi internado. "Imediatamente me veio as minhas duas filhas, que no carro vinham me pedindo: 'papai, me deixa acender a fogueira junto com o senhor?'", contou em vídeo.

Rogério Lins teve 14% da região da face e braços queimados após a explosão, na noite de sexta-feira (28). Ele deu as declarações em um vídeo gravado pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Osasco. Agora, a polícia vai investigar os motivos que levaram à explosão da fogueira.

"Foi uma fração de segundos, uma forte explosão", disse o prefeito. "Quando eu cheguei aqui o médico falou que nós tínhamos sido fruto de um grande milagre, primeiro por não termos ficado cegos imediatamente. Certamente poderíamos ter inalado a chama com aquela caloria, o que poderia ter sido fatal."

A tragédia ocorreu no primeiro dia da festa junina na cidade e deixou o prefeito e a primeira-dama com queimaduras de 1º e 2º graus. A esposa de Rogério Lins ficou com 8% do corpo queimado. O prefeito afirmou ainda que acordou apenas na ambulância a caminho do hospital. "Agradeço por estar vivo", disse.

No sábado (29), por meio das redes sociais, Rogério afirmou que ele e a mulher, Aline Lins, passam bem e estão em recuperação. "Estamos bem e em recuperação. Espero poder voltar às atividades o mais rápido possível e contribuir com nossa cidade", disse.

Fotógrafo e cinegrafista da equipe do prefeito também foram atingidos

Na explosão da fogueira, também foram atingidos um fotógrafo e um cinegrafista da equipe do prefeito. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal Antônio Giglio. Eles tiveram ferimentos leves e foram liberados após o atendimento.

Nas imagens que circulam pela internet, é possível ver o momento em que o prefeito e a primeira-dama caminham para acender a fogueira do Arraial do Servidor Público de Osasco, que aconteceu no Clube Arena Vip, na avenida Sport Club Corinthians Paulista.

Com uma tocha acesa na mão, o casal se aproxima da fogueira - de aproximadamente cinco metros de altura. Segundo testemunhas, o cheiro de gasolina era muito forte. Houve tumulto e algumas pessoas foram pisoteadas e atendidas no local. Mesmo assim, o evento não foi interrompido.

