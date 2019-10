Vídeo - Incêndio atinge whiskeria no centro do Rio de Janeiro

O prédio onde funciona a Whiskeria Quatro por Quatro, na avenida Buenos Aires, 44, no centro do Rio de Janeiro, foi afetado por um incêncio na manhã desta sexta-feira (18). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 11h25. Não há informações sobre vítimas no local do acidente.

Vídeos dos militares trabalhando para apagar o fogo são compartilhadas nas redes sociais. Nas imagens é possível ver uma ambulância e um caminhão dos bombeiros. O Centro de Operações da Prefeitura informou que a Avenida Buenos Aires está interditada na altura da Rua da Quitanda.

Por meio das redes sociais, o estabelecimento se limitou em informar apenas que um evento foi cancelado por evento de força maior, "clientes e amigos, informamos que, por motivo de evento de força maior, a feijoada, marcada para amanhã, 19/10, precisou ser CANCELADA. Continuem seguindo-nos nas redes sociais, iremos postar novas atualizações por elas. Agradecemos desde já a compreensão de todos".

Deixe seu Comentário

Leia Também