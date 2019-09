Força-tarefa para combate aos incêndios foi desativada

Com base nos sobrevoos realizados nesta sexta-feira pela aeronave do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e pelo helicóptero da Polícia Militar de São Paulo, a força-tarefa de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul será desmobilizada no sábado (28), a partir das 10h. Verificou-se que os focos de calor foram extintos no Pantanal, onde ocorreram as queimadas mais intensas desde o mês de agosto.

“O monitoramento aéreo e o trabalho de rescaldo nas últimas 72h nos deram tranquilidade para a tomada de decisão”, informou o tenente-coronel Huesley Pinto da Silva, que esteve à frente da Sala de Situação do Sistema de Comando de Incidentes (SGI), montada no quartel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. A partir deste sábado, segundo ele, a vigilância e a operação anti-incêndios serão assumidas por cada unidade do Corpo de Bombeiros.

O SGI deliberou também que o helicóptero “Águia 14”, cedido pelo Governo de São Paulo, retorna à sua base no sábado, enquanto o avião “Nimbus”, do Distrito Federal, permanecerá no Estado até domingo (29). A força-tarefa, criada com a decretação da situação de emergência pelo governador Reinaldo Azambuja, contou com a participação de quase 500 brigadistas, sendo 300 somente do Corpo de Bombeiros do Estado e 34 da corporação do Distrito Federal.

Os últimos combates por terra contra incêndios florestais no Pantanal ocorreram na quinta-feira. Após sobrevoos do “Águia 14” e do “Nimbus”, foi identificado um pequeno foco na Fazenda Porto Ciríaco, entre os pantanais de Corumbá e Aquidauana, extinto após ação de uma equipe de brigadistas transportada ao local pelo helicóptero. As frentes de combate permanecerão em alerta até este sábado, quando deverão ser desmobilizadas.

