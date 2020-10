Vídeo: Mulher é espancada com socos no rosto e polícia procura agressor

Marcos Tenório, com informações do G1

Está sendo investigado pela Polícia Civil deIlhéus, na Bahia, um vídeo que circula nas redes sociais onde um homem agride uma mulher com socos. Ele está sendo procurado pela polícia. O suspeito foi identificado pelos policiais como Carlos Samuel Freitas Costa Filho.

Segundo informações da delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Márcia Rezende não há informações sobre a data do crime, que aconteceu no bairro Nelson Costa, zona sul de Ilhéus. Ela revelou que a vítima não registrou boletim de ocorrência.

O vídeo começou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (14). Carlos Samuel que aparece agredindo a mulher, tem outros oito registros na Deam, por agressão a mulheres. Ele também já foi preso.

Nas imagens gravadas por um moradormostram o agressor e a vítima próximos de um carro, na frente de uma casa. A mulher pede diversas vezes para que o homem deixe o local.

“Me solte e vá embora. Você acha que porque você é amigo de polícia. Eu vou dar queixa de você aqui, minha boca está do jeito que está”, disse a mulher.

Durante o vídeo, o homem fala com a pessoa que está gravando a imagem e chama ele para briga.

“Cadê o homem que você disse que vai descer? Cadê ele? Manda ele descer que eu quero ver”.

A vítima pede para que o homem não desça e diz que ele não está armado. “Desça não moço, ele não tem nada. É um Zé ruela, não tem nada”.

Logo depois, ela volta a pedir para que o agressor deixe o local, mas não é atendida.

“Acabou. Desencosta de mim, pegue sua moto e vá embora. Vá embora, eu vou dar queixa de você”, disse a vítima. Ele, então, a agride com uma sequência de 12 murros no rosto.

