22° Arraial de Santo Antônio terá procissão e Santa Missa nesta quinta-feira

Iniciado na Praça do Rádio Clube ontem, o 22° Arraial de Santo Antônio, continua até o fim de semana, e nesta quinta-feira (13), a programação é voltada aos fiéis.



A partir das 18h, haverá procissão dos fiéis do padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio, com saída da Catedral Santo Antônio em direção até a Praça do Rádio Clube.



Às 19h será celebrada a Santa Missa no local, que conta com espaço kids e barracas.



A noite não termina por ai e às 20h tem shows da Fraternidade São João Paulo II e na sequência, a dupla sertaneja João Haroldo e Betinho, às 21h30.





Serviço

Hora: 18h

Local: Catedral Santo Antônio/ R. Tv. Lydia Baís, s/n - Centro, Campo Grande - MS, 79002-120

Local: Praça do Rádio/ Av Afonso Pena, Centro

