Aberta inscrições para o 1° Festival de Ioga no Parque das Nações

Está aberta as inscrições para o 1° Festival de Ioga no Parque das Nações Indígenas, que acontece no dia 23 de junho, em Campo Grande.

O evento terá início às 7 horas, com uma caminhada e prossegue até 9 horas, com aulão de ioga conduzido pelos professores da Associação dos Professores de Ioga e da Associação Ioga para Todos CG.

As crianças também terão uma aula de ioga especial, além de "espaço kids" para diversão. Às 10h30 será feito uma abraço simbólico na lagoa e mantra.

Os participantes que possuírem tapetes de ioga devem levá-los para melhor aproveitamento da aula e também vestir-se com roupas adequadas.

As inscrições são gratuitas, limitadas e vão até o dia 22 de junho. Os primeiros 500 inscritos receberão uma camiseta do evento.

