Adriane diz que haverá "cortes" para reestruturação do próximo mandato

A prefeita Adriane Lopes (PP), eleita para um mandato de mais quatro anos, voltou a falar sobre a reestruturação do Executivo Municipal, em discussão junto aos secretários, além de 'cortes', pensando “em uma nova gestão”.

Segundo Adriane, otimizações estão sendo feitas para que o resultado já seja visto no início do próximo mandato. “São ações que nós estamos agora estudando com grupos técnicos, cada secretaria, com seu secretário, com servidores de carreira, para que a gente possa ter essa reestruturação, trazendo uma economia para o próximo exercício".

“A gente vai ter cortes, essa dificuldade tem que ser enfrentada. Eu já assumi a gestão do mandato do meio para o fim e foi muito difícil conduzir até aqui, mas a gente teve uma mão forte para sustentar todo esse tempo, mas agora os ajustes são necessários, como a gente vem observando a nível nacional. Governo Federal, os governos estaduais, fazendo cortes, ajustes, manutenção para que a gente possa ter resultados positivos no próximo ano”, reforçou a prefeita.

Com relação aos secretários de primeiro escalão, Adriane adiantou que não tem previsão de mudanças, mas que elas podem acontecer, "tendo em vista do entendimento do corte, das necessidades que têm que ser alcançadas, os objetivos que nós queremos trazer como resultados para a cidade. Podem ter secretários que não queiram participar desse momento agora, porque é um momento difícil. Todos estão sendo chamados e começa a partir da próxima semana, depois do feriado, essa reunião de entendimento, mas já analisamos, o que a gente está fazendo agora foi fruto de um trabalho que é contínuo, não foi agora que decidimos fazer isso. Esses ajustes, estão acontecendo desde que assumi a gestão e agora numa forma mais intensa para fechar o mandato”.

