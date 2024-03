Nesta sexta-feira (15), a Prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei nº 7.209, criando o 6º Conselho Tutelar - Anhanduizinho, no Município de Campo Grande. A sanção foi publicada no Diário Oficial do município.

Aprovada em regime de urgência pelos vereadores da Câmara Municipal, a lei visa fortalecer a proteção dos direitos das crianças e adolescentes na região sul da cidade. O 6º Conselho Tutelar fica no Bairro Parque do Sol.

A inauguração da nova unidade ocorreu ontem, com o prédio revitalizado para garantir acessibilidade e um acolhimento humanizado à população que buscar os serviços da unidade. O antigo Cecapro foi totalmente adaptado para essa finalidade.

Durante a inauguração, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância da parceria entre os poderes para fortalecer a proteção e os direitos das crianças e adolescentes da cidade. Destacou ainda o compromisso do Poder Executivo em melhorar a vida dos cidadãos da Capital, aumentando a proteção e trazendo dignidade às famílias mais vulneráveis que necessitam de cuidados específicos e atendimento humanizado.

"O Poder Executivo avança ainda mais quando trabalha em parceria com outros poderes da sociedade. Com o diálogo aberto e franco, conseguimos a homologação do nosso cronograma de entregas dos novos Conselhos Tutelares. Fazemos gestão com competência para melhorar a vida das pessoas da nossa Capital. Nosso objetivo é aumentar a proteção e trazer dignidade, além de resguardar os direitos das famílias mais vulneráveis que precisam de nossos olhos, do nosso cuidado, e do atendimento humanizado", ressalta Adriane Lopes.

