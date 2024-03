Sancionada Lei do Dia Municipal da Liberdade Religiosa em Campo Grande

Nesta segunda-feira (04), a prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei Municipal n. 7.200, de 29 de fevereiro de 2024. O ato foi formalizado e publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Aprovada pela Câmara Municipal de Campo Grande, a nova legislação estabelece o Dia Municipal da Liberdade Religiosa no município. A data será celebrado anualmente no dia 25 de maio.

De acordo com o texto, o Dia Municipal da Liberdade Religiosa reconhece e assegura o direito fundamental à liberdade religiosa. Essa liberdade compreende as facetas de consciência, pensamento, discurso, culto, pregação e organização religiosa, tanto na esfera pública quanto privada.

