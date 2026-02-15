Menu
Agems reforça fiscalização no transporte com inteligência de dados

Ao todo, oito rotas estratégicas são monitoradas, além da presença nos principais terminais rodoviários

15 fevereiro 2026 - 13h13Luiz Vinicius
Agems montou a operação para o CarnavalAgems montou a operação para o Carnaval   (Comunicação Agems)

A Agems (Agência Estadual de Regulação) iniciou na sexta-feira (13), a Operação Carnaval Seguro, com reforço na fiscalização do transporte rodoviário de passageiros em Mato Grosso do Sul. A ação ocorre no momento em que foliões seguem para cidades com tradição de Carnaval e motoristas pegam a estrada para o feriado prolongado.

A operação consolida um modelo de fiscalização baseado em inteligência de dados, uso de tecnologia e integração com forças de segurança estaduais e federais. A atuação conjunta amplia o compartilhamento de informações, o monitoramento e a presença nas rodovias.

Ao todo, oito rotas estratégicas são monitoradas, além da presença nos principais terminais rodoviários. As equipes utilizam drones, sistemas de comunicação nas viaturas e novos tablets para registro e cruzamento de dados em tempo real, o que permite ações preventivas e decisões mais rápidas.

A abertura dos trabalhos ocorreu em trecho da BR-262, no anel viário de Campo Grande, com apoio aéreo da Polícia Militar. A estrutura inclui ainda integração com as polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, além da ANTT.

Durante todo o período carnavalesco, policiais da Assessoria Militar da Agems atuam em conjunto com agentes da Câmara Técnica de Fiscalização. O foco é coibir o transporte clandestino e reforçar a segurança de passageiros e equipes nas estradas do Estado.

