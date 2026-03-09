Águas Guariroba inicia novas frentes de obras em bairros da Capital

A concessionária Águas Guariroba realiza, entre segunda (9) e sexta-feira (13), novas frentes de obras para ampliar a rede de esgoto em bairros de Campo Grande. As intervenções fazem parte do cronograma de expansão do sistema de esgotamento sanitário na Capital.

De acordo com a empresa, os trabalhos incluem instalação de novas tubulações e etapas preparatórias para futuras ligações dos imóveis à rede pública, ampliando gradualmente a cobertura do serviço.

As equipes atuarão nos bairros Guanandi II, Tijuca, Jardim das Perdizes, Itamaracá e Vila Eliane. Entre as vias que receberão intervenções estão as ruas Gandu e do Piano, no Guanandi II; Souto Maior, Javaés, Culuene, Rio da Prata, Imburus e Maracantins, além da Avenida Marechal Deodoro, no Tijuca; e a Rua Carlos Gardel, no Jardim das Perdizes.

Também haverá obras em diversas ruas do Itamaracá, como Rômulo Cappi, Georgina Pereira Barbosa, Naor Lemes Barbosa, Tarô Nakazato, Joana Maria de Souza, Kama Nakazoto, Joaquim Barbosa de Almeida, Iraci Corrêa Barbosa e Ana Batista Caminha. Na Vila Eliane, os serviços ocorrem nas ruas Dr. Alfredo Aurélio de Castro e Nilo Javari Balem.

Durante a execução das obras, podem ocorrer interdições temporárias ou alterações no tráfego, com sinalização nos trechos em intervenção para orientar motoristas e pedestres.

Segundo a concessionária, Campo Grande já possui 99% da população atendida com água tratada e 94% com coleta de esgoto, índices considerados referência nacional em saneamento. As obras integram o processo de ampliação da rede para levar o serviço a novas áreas da cidade.

